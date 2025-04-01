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ТСН у соціальних мережах

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В Італії спустили на воду два унікальні арктичні кораблі зі сталі українського Метінвесту

В Італії спустили на воду два судна-близнюки – експедиційні кораблі полярного класу Seabourn Venture і Seabourn Pursuit.

В Італії спустили на воду два унікальні арктичні кораблі зі сталі українського Метінвесту

Вони були побудовані італійським суднобудівельником T. Mariotti, зі сталі, виробленої компанією Метінвест Ріната Ахметова: всього знадобилося 10 000 тонн гарячекатаного листа. 

Ці круїзні кораблі оснащені сучасним обладнанням і технологіями, і можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезон. На кожному судні – 10 палуб, 8 з яких – з доступом для пасажирів. 

Вони обладнані для максимального комфорту пасажирів: ресторани й бари, оздоровчий комплекс із тренажерною залою, залою для аеробіки, салоном краси, сауною, спа-басейном, процедурними кабінетами для масажу, є відкритий басейн на кормі та відкриті джакузі, декілька магазинів та бутиків.

Сьогодні Seabourn Venture і Seabourn Pursuit активно курсують північними морями, пропонуючи своїм гостям подорожі в різні куточки дикої природи. 

Як відомо, по всьому світу є знакові об’єкти, створені зі сталі Метінвесту. Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та улюблене місце закоханих - хмарочос The Shard у Лондоні. Також сталь Метінвесту використовувалась при будівництві НСК Олімпійський та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
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