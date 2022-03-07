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В Італії знайшли розкішну віллу Валентини Матвієнко, яка підписала указ про початок війни в Україні - журналістка

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В Італії знайшли розкішну віллу Валентини Матвієнко, яка підписала указ про початок війни в Україні - журналістка

Фото: Марія Певчих

Вілла Матвієнко зареєстрована на італійську компанію.

В Італії у місті Пезаро знайшли розкішну віллу  голови Ради федерації федеральних зборів РФ Валентини Матвієнко. За даними журналістки, саме Матвієнко підписала указ про початок війни проти України. 

Про це повідомила російська журналістка-розслідувачка "Фонду боротьби з корупцією" та соратниця російського опозиціонера Олексія Навального Марія Певчих. 

"Ця величезна приморська нерухомість у місті Пезаро - вілла родини Матвієнків. Валентина Матвієнко – голова Ради Федерації (верхня палата російського парламенту). Під указами про початок війни з Україною стоїть підпис Валентини", - написала журналістка. 

Марія Певчих зазначила, що розкішна вілла Матвієнко зареєстрована на італійську компанію. 

Фото: Марія Певчих / ©
Фото: Марія Певчих

"Яка краса, правда? 26 га землі, 650 метрів берегової лінії, будинок 774м2. Де російський чиновник може узяти на це гроші? Ось головний секрет путінської Росії: якщо ти любиш Путіна, гроші потечуть на тебе, як вода", - наголосила Марія Певчих. 

Журналістка також показала документ, в якому фігурує ім'я сина Матвієнко. 

Фото: Марія Певчих / ©
Фото: Марія Певчих

"Матвієнко дуже хоче, щоб ніхто не знав, що це її італійська власність, але вона також хоче, щоб її відремонтували. Прямо біля воріт вілли ми знайшли ім’я замовника: це Сергій Матвієнко, її син. Не дивно, що він також розбагатів на пограбуванні росіян", - додала Марія Певчих. 

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