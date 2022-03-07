В Італії знайшли розкішну віллу Валентини Матвієнко, яка підписала указ про початок війни в Україні - журналістка

В Італії знайшли розкішну віллу Валентини Матвієнко, яка підписала указ про початок війни в Україні - журналістка

Вілла Матвієнко зареєстрована на італійську компанію.

В Італії у місті Пезаро знайшли розкішну віллу голови Ради федерації федеральних зборів РФ Валентини Матвієнко. За даними журналістки, саме Матвієнко підписала указ про початок війни проти України.

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Про це повідомила російська журналістка-розслідувачка "Фонду боротьби з корупцією" та соратниця російського опозиціонера Олексія Навального Марія Певчих.

"Ця величезна приморська нерухомість у місті Пезаро - вілла родини Матвієнків. Валентина Матвієнко – голова Ради Федерації (верхня палата російського парламенту). Під указами про початок війни з Україною стоїть підпис Валентини", - написала журналістка.

Марія Певчих зазначила, що розкішна вілла Матвієнко зареєстрована на італійську компанію.

Фото: Марія Певчих

" Яка краса, правда? 26 га землі, 650 метрів берегової лінії, будинок 774м2. Де російський чиновник може узяти на це гроші? Ось головний секрет путінської Росії: якщо ти любиш Путіна, гроші потечуть на тебе, як вода", - наголосила Марія Певчих.

And, of course, our investigation (with English and Italian subtitles). Enjoy https://t.co/PRJyujNNUx — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 7, 2022

Журналістка також показала документ, в якому фігурує ім'я сина Матвієнко.

Фото: Марія Певчих

" Матвієнко дуже хоче, щоб ніхто не знав, що це її італійська власність, але вона також хоче, щоб її відремонтували. Прямо біля воріт вілли ми знайшли ім’я замовника: це Сергій Матвієнко, її син. Не дивно, що він також розбагатів на пограбуванні росіян", - додала Марія Певчих.

This huge seaside property in the city of Pesaro () is the villa of the Matvienko family. Valentina Matvienko is the head of the Federation Council (upper house of the Russian Parliament). Valentina's signature stands under the decrees to start the war with Ukraine. pic.twitter.com/mMoKKauAzh — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 7, 2022

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