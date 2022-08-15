В Івано-Франківській області заарештовано активи російських компаній на понад 200 млн гривень

В Івано-Франківській області арештовано та передано в АРМА активи російських компаній на понад 200 млн гривень.
Підприємства спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта – Україні.
Встановлено, що РФ володіє підприємствами через ланцюжок пов’язаних між собою установ – два російські банки та одне ТОВ.
Арешт накладено на такі російські активи:
▪️ корпоративні права на 14,8 млн грн
▪️ цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 млн грн
Активи передано в управління АРМА. Досудове розслідування триває за трьома статтями ККУ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що всі активи Росії, які розкидані різними юрисдикціями, потрібно знайти, заарештувати чи заморозити, а потім конфіскувати.
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