В Івано-Франківській області заарештовано активи російських компаній на понад 200 млн гривень

В Івано-Франківській області арештовано та передано в АРМА активи російських компаній на понад 200 млн гривень.

Підприємства спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта – Україні.

Встановлено, що РФ володіє підприємствами через ланцюжок пов’язаних між собою установ – два російські банки та одне ТОВ.

Фото: СБУ

Арешт накладено на такі російські активи:

▪️ корпоративні права на 14,8 млн грн

▪️ цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 млн грн

Активи передано в управління АРМА. Досудове розслідування триває за трьома статтями ККУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що всі активи Росії, які розкидані різними юрисдикціями, потрібно знайти, заарештувати чи заморозити, а потім конфіскувати.

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