В Ізраїлі заблокували банківські рахунки партнера російського олігарха Абрамовича

Гендиректор компанії, яка управляє активами Романа Абрамовича, не зміг скористатися коштами через санкції Великої Британії.

Ізраїльський банк Hapoalim заблокував рахунки та анулював банківську карту Давида Давидовича – генерального директора компанії Millhouse, яка управляє активами російського олігарха Романа Абрамовича, наближеного до президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє видання YNet із посиланням на заяву Давидовича.

За словами ділового партнера російського олігарха, він спробував зняти гроші з ізраїльського рахунку, перебуваючи в Латвії. Однак, банкомат “проковтнув” його банківську картку, яка виявилася анульованою.

У відділенні банку Давидовичу повідомили, що його рахунок було заблоковано через санкції, накладені на нього урядом Великої Британії.

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Громадянин Ізраїлю Давид Давидович намагається оскаржити таке рішення через Окружний суд Тель-Авіва.

У банку Hapoalim виданню повідомили, що працюють відповідно до режиму міжнародних санкцій і не можуть коментувати цей випадок із міркувань банківської таємниці.

ЄС та Британія запровадили проти Романа Абрамовича санкції на тлі обмеження фінансової свободи наближених до президента РФ Володимира Путіна російських олігархів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

Ізраїль відійшов від нейтралітету після висловлювання Лаврова

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