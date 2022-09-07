В Мінагрополітики прогнозують падіння цін на гречку: коли нарешті чекати на здешевшання

Від жовтня в Україні знизяться ціни на гречку.

Про це в ефірі телемарафону 7 вересня заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"У нас з початком війни вийшов розрив ланцюгів постачання гречки, оскільки ми її частково імпортували з Казахстану. Але українські аграрії відреагували на цю ситуацію і суттєво збільшили посівні площі. Тому ми очікуємо в 1,5 рази більший збір гречки цього року", - зазначив він та додав, що загальний обсяг урожаю гречки очікується на рівні 140 тисяч тонн при споживанні на внутрішньому ринку 100-110 тисяч тонн на рік.

Висоцький наголосив, що за вересень збір греки буде завершено, а від жовтня вона стане доступною споживачу.

"За вересень збір гречки завершиться. І в жовтні вона може бути оброблена та доступна українському споживачу. Тому ми очікуємо, що від жовтня, від четвертого кварталу, ціни знизяться, оскільки наше внутрішнє виробництво із запасом достатнє, щоб забезпечувати увесь рік українців гречкою та навіть сформувати необхідний перехідний резерв", - підкреслив заступник міністра.

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Нагадаємо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

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