В Міненерго пояснили небажання Орбана відмовлятися від російських енергоносіїв: Угорщина має корупційний газовий контракт з РФ

В Міненерго пояснили небажання Орбана відмовлятися від російських енергоносіїв: Угорщина має корупційний газовий контракт з РФ

Міністр енергетики наголосив наголосив, що низька ціна на російський газ для Угорщини є елементом впливу, що вимагає певних дій від сторони.

Угорщина має корупційний газовий контракт з Росією. Саме цим пояснюється небажання уряду країни відмовлятися від російських енергоносіїв, зокрема імпорту нафти.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю виданню Forbes.

"Угорщина має окремий контракт по газу. Ціна за цим контрактом в рази нижча, ніж ціни на європейському ринку. Це як? Зрозуміло, що це не просто так. Це елемент впливу, який вимагає певних дій від сторони, яка отримує цей бонус. Наприклад, не пускати Україну в НАТО. Хіба це не корупція?", - зазначив Галущенко.

Міністр також підкреслив, що Угорщина є членом Євросоюзу і має виконувати колегіальні рішення ЄС.

"Якщо одна країна йде проти рішення Євросоюзу, то, в моєму розумінні, було б чесно, щоб ця країна не могла б розраховувати на гроші, програми і можливості, які дає ЄС", - підкреслив він.

Нагадаємо, Угорщина не погоджується з рішенням ЄС та виступає проти нафтового ембарго Росії. В угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

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