В Міненерго зазначили, що запасів вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ учетверо менше за графік

В Міненерго зазначили, що запасів вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ учетверо менше за графік

Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня.

Про це свідчать дані Міненерго.

Відповідно до затвердженого міністерством графіка, станом на 25 жовтня на складах має бути 2,971 млн тонн вугілля.

Таким чином, фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Нагадаємо:

У Донецькій області через відсутність вугілля зупинила роботу Слов'янська ТЕС. Є проблеми із запасами у низці інших станцій.

зупинила роботу Слов'янська ТЕС. Є проблеми із запасами у низці інших станцій. Тим часом, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-22 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".

Причиною високих цін на вугілля в Україні є монополізований ринок - Герус

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання