В МОФТ склали рейтинг криптобірж і найкращих брокерів України

Всі дослідження, проведені фінансовими експертами МОФТ, фінансуються виключно з бюджету Об'єднання і є благодійною ініціативою, спрямованою на розвиток фінансового ринку України. Результати дослідження МОФТ заслуговують довіри і є незалежними.

Фінансові експерти та аналітики МОФТ провели планову перевірку ключових показників роботи брокерів і криптобірж, за результатами якої були визначені найкращі брокери України.

Методологія МОФТ — алгоритм перевірки брокерів

В рамках перевірки брокерів і криптобірж фахівці МОФТ вивчають і аналізують понад 100 базових параметрів їх роботи, а потім публікують отримані дані. Для досягнення об'єктивних результатів брокери і криптобіржі проходять аудит по унікальному алгоритму — методології МОФТ.

Методологія — це набір основних та другорядних параметрів роботи брокерських компаній і криптобірж, які об'єднані в п'ять функціональних груп.

Функціональні групи параметрів методології МОФТ:

Економічна — група 1. Складається з 18 параметрів. В рамках цієї групи експерти розглядають і аналізують динаміку обсягу торгів (позитивну/негативну) і визначають наявність зростання або спаду торгового обігу.

Фінансова — група 2. Складається з 22 параметрів. В рамках цієї групи експерти розглядають і аналізують швидкість обробки фінансових транзакцій, пов'язаних з обігом коштів, рівень торгівельних/неторгових комісій, рівень безпеки коштів клієнтів, а також способи їх зберігання.

Клієнтська — група 3. Складається з 27 параметрів. В рамках цієї групи експерти розглядають і аналізують якість підтримки клієнтів, бонусні і інвестиційні програми брокерів і криптобірж, а також пропозиції для партнерів.

Сервісна — група 4. Складається з 23 параметрів. В рамках цієї групи експерти розглядають і аналізують кількість способів зв'язку з брокером, терміни прийому запитів від клієнтів і їх обробки, графік роботи служби підтримки компанії.

Репутаційна — група 5. Складається з 17 параметрів. В рамках цієї групи експерти розглядають і аналізують рівень довіри до компанії: вивчають негативні відгуки про ії роботу, позитивні відгуки клієнтів, характер відгуків клієнтів, реакцію представників компанії на негативні відгуки клієнтів.

Дані, отримані в ході перевірки Форекс брокерів і бірж криптовалют, публікуються у відкритому доступі і є результатами комплексного експертного дослідження. Кожен трейдер може ознайомитися з інформацією про торгові умови брокерів, а також вивчити кращі біржі криптовалют в одному місці — на офіційному сайті МОФТ.

МОФТ — це об'єднання трейдерів, учасники якого отримують додатковий дохід у вигляді компенсації частини спреда або комісії за кожну здійснену операцію (рібейт), навіть збиткову, а також працюють на Форекс і ринку криптовалют під надійним захистом кваліфікованих юристів.

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