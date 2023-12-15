В Нацбанку озвучили прогноз для української економіки: які є ризики

Національний банк України вважає, що ризиками для української є не лише подовження війни, а й відсутність міжнародної допомоги. Натомість серед факторів, які працюватимуть на позитив, називають високу "адаптивність" українців.

Про це під час брифінгу заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, повідомляє ВВС.

"Ключовим ризиком для інфляції та економіки залишається перебіг повномасштабної війни. Водночас посилилися ризики в частині міжнародної допомоги", - наголосив він.

За словами Пишного, останнім часом ця допомога надходить вже не так регулярно, як у першій половині року. Що більше, наголошує він, надалі її обсяги можуть суттєво зменшитися. Тоді Україні, половина бюджету якої фінансується за рахунок цієї допомоги, доведеться шукати додаткові джерела фінансування - перш за все для покриття зарплат бюджетникам та соціальних і пенсійних виплат.

Голова нацбанку зауважує: якщо посилити податкове навантаження на економіку або відновити друк грошей, виникнуть нові ризики. Зокрема, сповільниться зростання й розкрутиться інфляція.

"Так, ми визнаємо, що ризики, пов’язані із ритмічністю надходження міжнародної допомоги, до певної міри реалізувалися. Ми не вбачаємо нині підстав для відновлення емісійного фінансування", - каже керівник НБУ.

В Нацбанку очікують, що найближчим часом "ритмічність" зовнішнього фінансування відновиться. Непрямим доказом цього є успішний перегляд програми співпраці з МВФ, яка розрахована і на те, що Україна отримуватиме фінансову допомогу й від інших партнерів.

Позитивним фактором, на який у своїх прогнозах розраховує НБУ, є "висока адаптивність українського бізнесу та громадян до викликів воєнного часу". Це, каже Пишний, до певної міри "нівелює безпекові ризики". Крім того, український бізнес та громадяни непогано адаптувалися і до того, що курс гривні до долара вже не є фіксованим, а, як і до війни, визначається попитом і пропозицією.

Як повідомлялося, під кінець року потреба у валюті зростає, тож відбувається освоєння тих витрат, які накопичуються протягом року. Через це ми спостерігаємо невелике ослаблення гривні останніми днями.

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