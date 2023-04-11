В наступні 5-7 років Україна розраховує отримати $100 млрд конфіскованих активів Росії — ОП

Україна розробляє механізми для конфіскації російських активів, які були арештовані за кордоном.

Українська влада розраховує, що у наступні 5-7 років Київ отримає приблизно $100 млрд російських грошей, які арештовані по всьому світі.

Про це заявив головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника Офісу Президента України Олег Гавриш, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що за даними Офісу генпрокурора, за час повномасштабного вторгнення ворог знищив і серйозно пошкодив 74,4 тис. житлових будинків, майже 2,5 тис. навчальних закладів, 500 лікарень, 400 культурних і 120 релігійних споруд, 4,5 тис. об’єктів мереж та комунікацій, а також 12 тис. інших об’єктів

"Якщо говорити про енергетичну інфраструктуру, то РФ зруйнувала 114 об’єктів, завдавши загалом 279 ударів. Найбільше таких атак здійснено на Дніпропетровщину (34) і на Харківщину (30)”, - розповів Гавриш.

Для того, щоб компенсувати всі ці витрати Україна розраховує отримати заарештовані по всьому світу російські суверенні активи.

"Це складний і тривалий процес. Але він просувається. Є відповідні рішення ООН та багатьох країн. І ці гроші — приблизно 100 млрд дол. - ми сподіваємося повернути за 5-7 років, хоча в деяких випадках може йтися і про 10 років", - уточнив посадовець.

Гавриш зазначив, що наразі влада розробляє механізми для конфіскації інших російських активів, зокрема це може бути нерухомість, об'єкти бізнесу, які належать російським державним компаніям та олігархам, які перебувають під санкціями.

Також вже є успішний досвід конфіскації російських активів в Україні. Наприклад нещодавно суд конфіскував на користь держави частки в київському ТРЦ Ocean Plaza, що належала російському олігарху Ротенбергу.

“Але ми розуміємо, що навіть якщо вдасться заарештувати всі активи Росії по світу, повністю залучити на повоєнну відбудову ці кошти, можливо, не вдасться. Тоді ми підемо до судів і переслідуватимемо Росію стільки, скільки буде потрібно, щоб забрати все те, що вона винна Україні”, - запевнив Гавриш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна пообіцяла МВФ відійти від запроваджених з початку війни екстрених заходів в економіці і підготувати стратегію переходу до гнучкого обмінного курсу.

Крім того, ми раніше інформували, що 31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму фінансування в розмірі 15,6 мільярда доларів для України. Це рекордний кредит для України.

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