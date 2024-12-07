В НБУ назвали обсяг дефіциту валюти на ринку: цифри вражають

В Україні структурний дефіцит валюти приватного сектору на ринку є об’єктивною характеристикою роботи валютного ринку під час воєнного стану.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук.

Наразі умови насамперед характеризуються значним дефіцитом бюджету, який здебільшого покривається міжнародною допомогою. Від середини 2022 року регулятору вдалося суттєво наростити міжнародні резерви – від близько 22 мільярди доларів до понад 40 мільярди доларів в певні періоди.

З його слів, надходження міжнародної допомоги загалом є стійкими, а НБУ ощадливо витрачає міжнародні резерви, докладаючи зусиль, щоб гривневі інструменти мали попит.

"За нашим прогнозом, на кінець цього року резерви знову перетнуть цю позначку (40 мільярдів доларів США), враховуючи задекларовані обсяги міжнародної допомоги", - уточнив Ніколайчук.

Нагадаємо, експерти дали прогноз, яким буде курс долара до кінця 2024 року. Зазначається, що загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься досить стабільною та прогнозованою.

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