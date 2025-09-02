ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
2 хв

В НБУ назвали суму, якої бракує Україні: цифра шокує

Загалом на два роки НБУ закладає потребу у зовнішньому фінансуванні в розмірі 65 млрд дол.

Світлана Несчетна
Будівля НБУ

Будівля НБУ / © УНІАН

Потреба України у фінансуванні складає близько 65 млрд доларів на 2026-2027 роки, і щодо двох третин з цієї суми ще немає підтверджених джерел фінансування.

Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За словами Ніколайчука, загалом на два роки Нацбанк закладає трошки більшу, ніж уряд, потребу у зовнішньому фінансуванні — близько 65 млрд доларів (35 млрд дол. у 2026 році та 30 млрд дол. у 2027 році).

«Ця сума не включає запас, який планується сформувати цього року. За нашими оцінками, обсяг коштів, що не має підтверджених джерел фінансування на 2026-2027 роки, наразі складає приблизно дві третини цієї суми. Є розрив у фінансуванні на наступний рік і ще більший розрив на 2027 рік», — сказав Ніколайчук.

Голова НБУ зазначив, що погляди уряду і Національного банку щодо потреб у фінансуванні є досить близькими. За його словами, міністр фінансів Сергій Марченко озвучував суму розриву на 2026-2027 роки у 37 млрд дол., який на сьогодні не є закритим підтвердженими джерелами фінансування.

«Коли (міністр фінансів Сергій Марченко — ред.) говорить про цифру 45 млрд дол., то йдеться вже про потреби уряду у зовнішньому фінансуванні виключно у наступному році, які покриватимуться в тому числі сформованим запасом коштів від отриманого цьогоріч міжнародного фінансування та вже підтвердженими джерелами фінансування», — пояснив перший заступник голови НБУ.

Дата публікації
Кількість переглядів
335
