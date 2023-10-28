В НБУ показали нову монету: який вигляд вона має (фото)

Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 10 гривень і накладом 5000 примірників. Монета присвячена Дню української писемності та культури.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України (НБУ).

На аверсі монети зображено стилізовану літеру "Ї" із солов'єм, який символізує мелодійність української мови. У центрі літери розташований малий Державний Герб України. На дзеркальному тлі монети розміщено текстуру з контурів літер української абетки, що нагадує гніздо як символ оселі та оберіг родини.

НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету / Фото: НБУ

На реверсі монети зображено стилізовану композицію з літер української абетки, з акцентом на буквах Ґ, Ї, Є, І, що виокремлюють українську мову фонетично та графічно серед інших культур, які використовують кирилицю.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, її вага становить 31,1 грамів. Діаметр монети — 38,61 мм.

Де можна купити пам'ятну монету

Придбати пам'ятну монету "Українська мова" можна з 27 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. З листопада монета буде доступна в банках-дистриб'юторах:

"Укргазбанк"

"Радабанк"

"Таскомбанк"

"ПриватБанк"

Нагадаємо, в Україні в обігу з'явилася нова пам'ятна монета. Її присвячено українському історику, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української Академії наук - Агатангелу Кримському.

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