В НБУ пояснили заборону обмінникам виставляти валютний курс

У Нацбанку назвали цей крок виправданим в умовах сьогодення.

Економіка поступово адаптується до функціонування в умовах війни, що вимагає встановлення обґрунтованого статус-кво на ринку валютообмінних операцій.

На валютному ринку необхідна дисципліна, а також дотримання норм законодавства та регуляторних актів.

Про це у Facebook написав голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.

За його словами, це й стало основною причиною, чому НБУ ухвалив рішення щодо заборони обмінним пунктам виставляти дані про курс на вулиці.

"Нацбанк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим", – зазначив він.

Він наголосив, що "жодних підстав для валютної паніки нині немає, ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються".

За словами Данилишина, після того, як НБУ з 21 липня "скорегував" офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар вже перший тиждень показав позитивні ефекти.

"Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Коригування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність", – написав він.

Нагадаємо, Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют. Відтепер, щоб дізнатися про поточний курс валют в обмінному пункті, треба буде звернутися до віконечка каси.

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