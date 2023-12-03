В НБУ прогнозують суттєве скорочення працівників: у яких саме галузях

Український бізнес другий місяць поспіль стримано оцінює поточні результати діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) в листопаді становив 49,1 (у жовтні — 49,6).

Про це йдеться у звіті Національного банку.

"Підприємства промисловості, будівництва та сфери послуг очікують погіршення результатів своєї діяльності: респонденти налаштовані на зменшення обсягів експортних замовлень, обсягів будівництва й обсягів нових замовлень на будівництво / послуги", — свідчать результати опитування.

В НБУ пояснюють, що воєнні дії та їхні наслідки, посилення ризиків безпеки, розрив логістичних ланцюгів, певне обмеження пропозиції електроенергії та її подорожчання для бізнесу, податкові зміни, звуження інвестиційного попиту, а також брак кваліфікованих працівників продовжували стримувати економічну активність підприємств і негативно вплинули на їхні очікування.

Підприємства торгівлі — наразі єдиний сектор економіки, де прогнозують покращення завдяки уповільненню інфляції, усталеному внутрішньому попиту й збільшенню пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 50,9 порівняно з 53,0 в жовтні.

У галузі промисловості прогнозували погіршення результатів економічної діяльності через складнощі з експортом товарів, розрив логістичних ланцюгів і посилення бойових дій: секторальний індекс у листопаді становив 49,2 (у жовтні — 50).

Підприємства сфери послуг дещо послабили песимістичні оцінки результатів своєї діяльності в найближчій перспективі: секторальний індекс становив у листопаді 48,4 в порівнянні з 47,2 в жовтні.

Загалом керівники всіх секторів перебувають в очікуванні скорочень працівників, але найбільше це торкнеться сектору будівництва.

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7 651 грн.

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