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В Німеччині заявили, що цілком готові відмовитися від російського газу

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В Німеччині заявили, що цілком готові відмовитися від російського газу

УНІАН

Міністерство економіки країни розробило план.

Німеччина готова відмовитися від купівлі газу в країни-окупанта Росії та знає як діяти в цьому випадку.

Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, передає Deutschlandfunk.

За його словами після відмови від газу з Росії можливі поставки палива в країну з США.

"Ми до цього готові. Можу дати повний план на поточну зиму і літо. Ми вжили заходів по боротьбі з спустошенням сховищ. Ми будемо в порядку. На наступну зиму приймемо додаткові заходи", - сказав він.

Хабек каже, що та ж ситуація планується і з запасами вугілля.

"Створюємо резерв, резервний запас, який дозволяє нам пережити зиму, навіть якщо ланцюжок поставок зламається", - розповів міністр та додав, що в Німеччини також  є і запаси нафти.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

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