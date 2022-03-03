В Німеччині заявили, що цілком готові відмовитися від російського газу

В Німеччині заявили, що цілком готові відмовитися від російського газу

Міністерство економіки країни розробило план.

Німеччина готова відмовитися від купівлі газу в країни-окупанта Росії та знає як діяти в цьому випадку.

Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, передає Deutschlandfunk.

За його словами після відмови від газу з Росії можливі поставки палива в країну з США.

"Ми до цього готові. Можу дати повний план на поточну зиму і літо. Ми вжили заходів по боротьбі з спустошенням сховищ. Ми будемо в порядку. На наступну зиму приймемо додаткові заходи", - сказав він.

Хабек каже, що та ж ситуація планується і з запасами вугілля.

"Створюємо резерв, резервний запас, який дозволяє нам пережити зиму, навіть якщо ланцюжок поставок зламається", - розповів міністр та додав, що в Німеччини також є і запаси нафти.