В обмін на “Північний потік-2”: Німеччина пропонує перепрофілювати українську ГТС

Німеччина і Україна узгодили перший спільний проект з виробництва водневого палива.

Німеччина запропонувала в обмін на завершення "Північного потоку 2" без американських санкцій збудувати в Україні завод з виробництва водневого палива і частково перепрофілювати українську ГТС під його транспортування.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Пілотний завод планують побудувати в Маріуполі за участю Siemens Energy і ДТЕК Ріната Ахметова. Для поставок палива з України оператори ГТС України, Німеччини, Чехії та Словаччини уже оголосили про плани створення Центральноєвропейського водневого коридору.

Як повідомляє пресслужба українського оператора ГТС, серед іноземних учасників цього проекту - Eustream (оператор ГТС Словаччини), NET4GAS (оператор ГТС Чехії) і OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

Фото: Оператор ГТС

“Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії і важливим чинником програми з декарбонізації у найближчі два десятиліття. Тим не менш, водень, ймовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності. Саме тому ми маємо почати дослідження цих можливостей вже сьогодні”, - зауважив з цього приводу заступник генерального директора з розвитку та трансформації Оператора ГТС України Павло Станчак.

Передбачається частково перепрофілювати газотранспортну інфраструктуру, яка уже є в Україні, а також побудувати нові спеціалізовані водневі трубопроводи і компресорні станції.

Учасники проекту вивчають можливість технічної реалізації коридору для транспортування чистого водню на 120 ГВт.год на добу. Поставка великих обсягів водню в промислові центри попиту очікується вже до 2030 року.

Нагадаємо, газопровід “Північний потік-2”, яким російський газ надходитиме в Європу в обхід України, уже добудований і готовий до запуску.

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