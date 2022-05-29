В Офісі президента повідомили, якою буде ціна газу для населення до кінця війни

В Офісі президента повідомили, якою буде ціна газу для населення до кінця війни

Тарифи на газ для населення повинні залишитися без змін, різницю у вартості компенсує держава.

Верховна рада розгляне законопроєкт, яким буде передбачено, що на період війни ціни на газ для населення не зміняться, а різниця вартості буде компенсована з державного бюджету.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко

За його словами, це питання обговорювалося під час селекторної наради за участю представників НАК „Нафтогаз“, голів обласних військових адміністрацій та мерів міст.

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Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ будуть напрацьовані та запропоновані у вигляді законопроєкту на розгляд ВРУ.

“Основна мета законопроєкту, який зараз розробляється, — збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни”, - повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО спростував фейки російських пропагандистів про те, що начебто в Україні зростуть ціни на опалення та газ.

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