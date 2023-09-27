В Офісі президента заявили про користь “легкої” девальвації гривні: що це означає

Йдеться про можливу девальвацію гривні “на кілька десятків копійок, на пів гривні, на гривню”.

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні та м'якшу монетарну політику, однак наголошує, що це його особиста точка зору, а не офіційна позиція держави.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Щодо курсу, напевно, з огляду на рівні інфляції, які є в нас і в інших державах, така дуже легка контрольована девальвація на незначні відсотки, напевно, буде корисною для економіки”, — вважає Шурма.

Він пояснив, що йдеться про можливу девальвацію гривні “на кілька десятків копійок, на пів гривні, на гривню”.

“Це буде корисно не тільки для бюджету”

“Це буде корисно і для бюджету, і для конкурентоспроможності наших експортерів. І це оживлятиме економічну активність”, — додав заступник глави ОП.

Щодо облікової ставки, то, на його думку, за річної інфляції 8,6% облікова ставка на рівні 22% була занадто високою.

“Це означало, що реальна облікова ставка у нас становить 13%. Ви мені назвіть хоч одну державу у світі, де є позитивна реальна облікова ставка? У кожній країні, практично у всіх країнах, інфляція вища, ніж облікова ставка. І це норма для цього періоду постковідної інфляції та нормалізації”, — зазначив Шурма.

Він додав, що зниження Нацбанком облікової ставки у вересні до 20% також видається занадто консервативною політикою.

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