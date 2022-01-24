В ОП повідомили, чи вистачить вугілля та газу для проходження опалювального сезону

В ОП повідомили, чи вистачить вугілля та газу для проходження опалювального сезону

В Офісі президента запевнили, за останні 2 місяці запаси вугілля на складах в Україні збільшилися в три рази.

Ситуація в енергетиці та газопостачанні є абсолютно стабільною та контрольованою.

Про це повідомив на брифінгу 24 січня заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма за підсумками засідання РНБО.

"За останні 2 місяці запаси (вугілля - ред.) на складах в нашій країні збільшилися в три рази. На сьогодні на складах теплових електростанцій та теплоелектроцентралей вже понад 800 тис. тонн вугілля, ще близько 280 тис. тонн перебуває розвантаженими в наших портах. Налагоджені системні регулярні поставки як внутрішнього вугілля, так і імпортного", - зазначив Шурма.

Він додав, що понад 10 кораблів класу Panamax вже законтрактовані наразі, і продовжується контрактна кампанія, що дасть змогу спокійно пройти опалювальний сезон-2022.

Щодо ситуації з газом, він повідомив, що все під контролем. За його словами, рівень запасів газу на сьогодні складає практично 12 млрд кубів, що є середньостатичним рівнем протягом 10-ти років роботи.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив 24 січня, що буде з тарифами на комуналку до кінця опалювального сезону.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ наступного річного періоду, коли від 1 травня 2022 року закінчиться дія встановленої урядом фіксованої річної пропозиції.

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