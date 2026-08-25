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В "Ощадбанку" стався збій — чи доступні сервіси
В «Ощадбанку» спрацювала система безпеки.
У роботі електронних сервісів державного «Ощадбанку» стався тимчасовий збій. Клієнти можуть зіткнутися з проблемами під час користування мобільним застосунком і сервісами для бізнесу.
Про це повідомили в «Ощадбанку».
«Можуть бути тимчасово недоступними мобільний додаток банку, а також сервіси для юридичних осіб», — йдеться у повідомленні.
Станом на 15:30 25 серпня роботу систем повністю відновлено, повідомили пізніше в банку.
До цього у фінустанові зазначали, що фахівці вже працюють над відновленням роботи системи, а несправність і відновити доступ до електронних сервісів планували до 17:00 25 серпня.
Причини збою в «Ощадбанку» наразі не уточнили.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що технічний збій у державних базах може залишити громадян України без автоматично подовженої відстрочки від мобілізації. Зокрема, збій може статися і у “Резерв+”.
Також фахівці пояснювали, що робити, якщо статус відстрочки не оновився.