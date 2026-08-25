ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

В "Ощадбанку" стався збій — чи доступні сервіси

В «Ощадбанку» спрацювала система безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
В "Ощадбанку" стався збій — чи доступні сервіси

Ощадбанк / © УНІАН

У роботі електронних сервісів державного «Ощадбанку» стався тимчасовий збій. Клієнти можуть зіткнутися з проблемами під час користування мобільним застосунком і сервісами для бізнесу.

Про це повідомили в «Ощадбанку».

«Можуть бути тимчасово недоступними мобільний додаток банку, а також сервіси для юридичних осіб», — йдеться у повідомленні.

Станом на 15:30 25 серпня роботу систем повністю відновлено, повідомили пізніше в банку.

До цього у фінустанові зазначали, що фахівці вже працюють над відновленням роботи системи, а несправність і відновити доступ до електронних сервісів планували до 17:00 25 серпня.

Причини збою в «Ощадбанку» наразі не уточнили.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що технічний збій у державних базах може залишити громадян України без автоматично подовженої відстрочки від мобілізації. Зокрема, збій може статися і у “Резерв+”.

Також фахівці пояснювали, що робити, якщо статус відстрочки не оновився.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie