Ощадбанк / © УНІАН

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У роботі електронних сервісів державного «Ощадбанку» стався тимчасовий збій. Клієнти можуть зіткнутися з проблемами під час користування мобільним застосунком і сервісами для бізнесу.

Про це повідомили в «Ощадбанку».

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«Можуть бути тимчасово недоступними мобільний додаток банку, а також сервіси для юридичних осіб», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 15:30 25 серпня роботу систем повністю відновлено, повідомили пізніше в банку.

До цього у фінустанові зазначали, що фахівці вже працюють над відновленням роботи системи, а несправність і відновити доступ до електронних сервісів планували до 17:00 25 серпня.

Причини збою в «Ощадбанку» наразі не уточнили.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що технічний збій у державних базах може залишити громадян України без автоматично подовженої відстрочки від мобілізації. Зокрема, збій може статися і у “Резерв+”.

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Також фахівці пояснювали, що робити, якщо статус відстрочки не оновився.

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