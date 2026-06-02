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В ПФУ повідомили про одноразову винагороду для деяких жінок в Україні: хто має право та як отримати
Розмір одноразової винагороди «Мати-героїня» становить 10 прожиткових мінімумів. Як оформити виплату та які документи потрібні.
В Україні визначено порядок призначення та виплати одноразової грошової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».
Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України, відповідно до закону України «Про державні нагороди України».
Звання «Мати-героїня» надається жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених у встановленому законом порядку. При цьому враховується їхній вагомий внесок у виховання дітей, створення належних умов для навчання, розвитку творчих здібностей, формування моральних і духовних цінностей.
Розмір виплати і документи
Розмір одноразової винагороди становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року, в якому присвоєно почесне звання.
Зазначимо, що сума виплат залежить від конкретного року. Наприклад, якщо прожитковий мінімум 3 000 грн, то виплата становитиме 30 000 грн, а якщо 3 100 грн, то близько 31 000 грн.
Точну суму можна визначити лише знаючи рік присвоєння звання «Мати-героїня».
Необхідні документи
Для отримання виплати необхідно подати:
заяву встановленого зразка;
документ, що посвідчує особу;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або відповідні дані в паспорті/свідоцтві про народження;
указ президента України про присвоєння звання «Мати-героїня»;
у разі подання через представника — нотаріально засвідчений документ, що підтверджує повноваження.
Куди звертатися
Подати документи можна:
до сервісних центрів Пенсійного фонду України;
через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування;
через ЦНАП;
поштою;
в електронному вигляді (за наявності технічної можливості) — через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України, а також портал «Дія».
Якщо виплату не було отримано у відповідному бюджетному періоді з поважних причин, жінка має право звернутися за нею у наступному році. У такому разі розмір винагороди визначається відповідно до прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня року присвоєння звання.