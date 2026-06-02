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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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В ПФУ повідомили про одноразову винагороду для деяких жінок в Україні: хто має право та як отримати

Розмір одноразової винагороди «Мати-героїня» становить 10 прожиткових мінімумів. Як оформити виплату та які документи потрібні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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В ПФУ повідомили про одноразову винагороду для деяких жінок в Україні: хто має право та як отримати

В Україні визначено порядок призначення та виплати одноразової грошової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України, відповідно до закону України «Про державні нагороди України».

Звання «Мати-героїня» надається жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених у встановленому законом порядку. При цьому враховується їхній вагомий внесок у виховання дітей, створення належних умов для навчання, розвитку творчих здібностей, формування моральних і духовних цінностей.

Розмір виплати і документи

Розмір одноразової винагороди становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року, в якому присвоєно почесне звання.

Зазначимо, що сума виплат залежить від конкретного року. Наприклад, якщо прожитковий мінімум 3 000 грн, то виплата становитиме 30 000 грн, а якщо 3 100 грн, то близько 31 000 грн.

Точну суму можна визначити лише знаючи рік присвоєння звання «Мати-героїня».

Необхідні документи

Для отримання виплати необхідно подати:

  • заяву встановленого зразка;

  • документ, що посвідчує особу;

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або відповідні дані в паспорті/свідоцтві про народження;

  • указ президента України про присвоєння звання «Мати-героїня»;

  • у разі подання через представника — нотаріально засвідчений документ, що підтверджує повноваження.

Куди звертатися

Подати документи можна:

  • до сервісних центрів Пенсійного фонду України;

  • через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування;

  • через ЦНАП;

  • поштою;

  • в електронному вигляді (за наявності технічної можливості) — через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України, а також портал «Дія».

Якщо виплату не було отримано у відповідному бюджетному періоді з поважних причин, жінка має право звернутися за нею у наступному році. У такому разі розмір винагороди визначається відповідно до прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня року присвоєння звання.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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