В Раді готують "податок на OLX": що передбачає законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань податків і митної політики підтримав у вівторок проєкт закону №14025, який запроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. У народі документ вже охрестили як “податок на OLX”.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За прийняття рішення у комітеті проголосували 15 членів, 4 утрималися — серед тих, хто утримався, зазначено й автора повідомлення про голосування.

Міністерство фінансів розраховує, що впровадження механізму дозволить додатково мобілізувати близько 14 млрд грн на рік; ці надходження вже передбачені в проєкті Державного бюджету-2026. Остаточне включення закону до бюджету та подальше голосування планують розглядати в парламенті на пленарних засіданнях 21–24 жовтня.

Основні зміни, внесені комітетом

У рішення комітету внесено дві ключові правки:

податкова пільга (сума, яка не підлягає оподаткуванню) буде не в розмірі 36 тис. грн, як запропоновано раніше, а еквівалентною сумі до 2 000 євро;

закон вступатиме в силу лише після приєднання Державної податкової служби до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Резонанс і застереження

Нардеп Железняк повідомлення уточнив, що не збирається голосувати за таку версію документа, доки парламент не ухвалить декриміналізацію статті 301 Кримінального кодексу (щодо дорослого контенту). За його словами, без цієї декриміналізації автоматичний обмін даними створює ризики для приватності та може стати “подарунком правоохоронцям” у вигляді переліку осіб, які публікують відповідний контент.