В Росії визнали, що на неї чекає "дуже складна ситуація" найближчими роками

В Росії визнали, що на неї чекає "дуже складна ситуація" найближчими роками

Голова Рахункової палати Росії Олексій Кудрін прогнозує "дуже складну ситуацію" для держави у найближчі 2 роки.

За його словами, лише за базовим сценарієм у Росії 2022 року варто чекати на падіння ВВП у 8,8%.

Про це Кудрін заявив на засіданні Ради законодавців, пише російське видання РБК.

Також читайте Крах економіки РФ: перший за століття зовнішній дефолт можливий вже до 9 травня

Він додав, що консервативні прогнози оцінюють падіння ВВП у 12,4%. Окрім того, додаткові витрати на підтримку російської економіки перевищать 53 млрд дол. (4 трлн руб).

"Майже півтора-два роки ми житимемо в дуже складній ситуації", – сказав голова російської Рахункової палати.

Він зауважив, що поточна криза буде більшою, ніж криза 2009 року або пандемічна криза.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що через війну в Україні ціни на пальне та продовольство зростатимуть до кінця 2024 року. Ціни на пшеницю, наприклад, зростуть на понад 40% і сягнуть рекордних максимумів.

Що відбувається з економікою Росії та чи підтримують росіяни Путіна - "Нічна варта"

Читайте також: