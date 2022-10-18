В Союзі птахівників України розповіли, коли здешевшають яйця

Проте в Союзі птахівників України обіцяють, що ціни на на них стабілізуються до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися.

Про це 18 жовтня на брифінгу повідомив директор профільної асоціації Сергій Карпенко.

"Очікуємо цього місяця збільшення пропозицій від промислового сектора завдяки збільшенню виробництва. Адже підприємства почали відновлювати своє поголів'я у червні-липні. В жовтні буде стабілізація цін на яйця, і очікуємо, що вже в листопаді буде зниження цін на полицях магазинів”, - зазначив він.

Водночас Карпенко пояснив, що зростання ціни на яйця спричинили сезонні коливання кількості продукції, зменшення кількості виробників яєць у попередні два роки та повномасштабне вторгнення РФ. Так, за його словами, за оцінками Союзу птахівників, промислове виробництво яєць через війну зменшилося десь на 20%.

Нагадаємо, що в Україні наприкінці вересня - на початку жовтня ціна на яйця зросла до 70 грн, а ще в липні десяток можна було купити за 23 гривні. В Мінагрополітики зазначають, що зараз ціна за десяток оптом становить 43 грн. Однак в супермаркетах вона коливається від 50 до 80 грн.

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