В Україні подорожчав новорічний стіл: скільки коштують олів'є і шуба

В Україні подорожчав новорічний стіл: скільки коштують олів'є і шуба

Частування обійдеться у понад тисячу гривень.

Новорічний стіл-2022 подорожчав на 14% порівняно з попереднім роком.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Експерти підрахували, що для родини з 3-4 осіб частування обійдеться у 1160 гривень. Традиційні салати додали в ціні найбільше - 15 грн. Зокрема, оселедець під шубою подорожчав майже на 40% - до 47 грн, а олів'є - на 9% - до 76 грн.

Майже на третину подорожчала курка. Приблизно на 20% – нарізка: сир і ковбаса. Також аналітики зауважили, що червона ікра цього року обійдеться на 30 грн дорожче, шампаньске - на 6 грн, а мандарини - на 2 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед новорічними святами в Україні здорожчають продукти. Експерти прогнозують, що ціни зростуть на 16-20%. Особливо здорожчання торкнеться овочів та м'яса.

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