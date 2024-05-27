В Україні здорожчає електроенергія: у Міненерго розповіли про свої плани

Світлана Гринчук зазначила, що відключення світла залежать від обстрілів і споживання, тому вона закликала українців економити електроенергію.

Вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській енергосистемі. У Міненерго вже попередили українців, що підвищення тарифів неминуче.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону зазначила, що цього разу під час формування нових тарифів застосують диференційований підхід.

"Ми розуміємо, що без такого кроку – підвищення тарифу – не обійдемося. Хоча ми цього разу запропонували (і, сподіваюся, урядом це буде підтримано) під час підвищення тарифу використовувати диференційований підхід", – заявила чиновниця.

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Водночас Гринчук зазначила, що відключення світла залежать від обстрілів і споживання, тому вона закликала українців економити електроенергію.

До нового опалювального сезону в Міненерго планують відремонтувати стільки об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб пройти зимовий період із мінімальними відключеннями.

"Ми розуміємо, що дефіцит в енергосистемі в осінньо-зимовий період однаково буде, однак ми повинні намагатися максимально зменшити вплив цього дефіциту на споживачів", – підсумувала заступник міністра.

Раніше повідомлялось, що Міненерго готує рішення про "посильний тариф" на світло для населення.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявив, що уряд розглядає можливість підняти тарифи вже від 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів.

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