В українців відраховуватимуть 9% від зарплати: у Кабміні пояснили, на що підуть гроші

У Кабміні пояснили, чого очікувати від пенсійної реформи.
Із зарплатні громадян вираховуватимуть 9%, щоб збільшити розмір пенсії в майбутньому.
Про це 27 січня сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час презентації підсумків роботи міністерства.
За її словами, як і передбачено вимогами від міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Україна почне пенсійну реформу 2025 року.
Такий об’єм відрахувань із зарплати в подальшому дозволить отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати протягом життя. Водночас добровільно можна буде відраховувати більше.
Законопроєкт Кабміну про пенсійну реформу можуть внести на розгляд вже цього року.
На думку Жолнович, вже від 2026-го можуть розпочатися перші кроки в межах реалізації накопичувальної пенсійної системи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсіонери отримуватимуть додаткові 2300 грн. Таку доплату нададуть лише під час дії воєнного стану.
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