В українців з'явилося понад 700 тисяч нових боргів: за що винні найбільше

Понад 360 тисяч нових боргів накопичили українці від травня 2024 року, за даними Єдиного реєстру боржників. Загалом за 2024 рік ЄРБ поповнився на 712 453 записів. У топі — штрафи за порушення ПДР.

Про це свідчить статистика від Опендатаботу.

За що найбільше штрафів

Найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР — 1,8 млн або 21% від загальної кількості.

Ще 20% — це стягнення за адміністративні правопорушення — 1,7 млн.

Стягнення на користь державного бюджету наразі склали 1,6 млн або 18,5% від загальної кількості боргів.

Борги за комуналку — 727 тисяч або 8%.

Ще понад 21% боргів неможливо віднести до якоїсь певної вищезгаданої категорії.

Нагадаємо, за даними Держстату,у грудні 2024 року змінилися середні ціни на комуналку порівняно з тарифами у грудні 2023 року. Йдеться про вартість житла, води, газу та інших видів палива. Тарифи зросли на 18,9%.

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