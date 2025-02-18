В Україні 19 лютого запровадили відключення світла: кому вимикатимуть електрику

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозують, лише бізнес і промисловість.
У середу, 19 лютого, в Україні будуть застосовуватись відключення світла для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє "Укренерго".
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме:
- 06:00 – 09:00;
- 15:00 – 22:00.
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Втім, застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому Укренерго закликає промислових споживачів стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.
Раніше у Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози.
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