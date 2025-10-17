В Україні 2026 року зростуть акцизи на пальне, сигарети та солодкі напої: як зміняться ціни

Зростання акцизу на пальне / © ТСН.ua

В Україні від 2026 року зростуть акцизи на пальне, сигарети та солодкі напої. Через збільшення акцизів та інші фактори ціни на пальне можуть зрости да 1-2 грн/л.

Про це член Комітету Верховної Ради з питань фінансів і митної політики Олексій Леонов повідомив у ефірі телемарафону.

За словами народного депутата, підвищення акцизу на сигарети становитиме близько 5%. А для палива зміна буде в межах від 10 до 17%.

«На наступний рік нас очікує підвищення акцизу на сигарети приблизно на 5%. Я нагадаю, що це рух, який ми йдемо вже з 2018 року. Якщо ми говоримо про паливо, то зміна акцизу буде від 10% до 17%. Це дасть надходжень до бюджету майже плюс 15 мільярдів. І також планується закон про акциз на солодку воду, який має до бюджету дати майже 8 мільярдів», — розповів Леонов.

Він зауважив, що окрім акцизу, на вартість палива впливає і низка інших чинників. Депутат повідомив, на скільки може здорожчати пальне 2026 року.

«Ми повинні розуміти, що якщо ми говоримо про підвищення акцизу на паливо, то він не дорівнює підвищенню вартості палива. Є ще багато факторів, які на це впливають. Це і транспортні питання, і логістика, і курс валюти, і так далі. І експерти прогнозують приблизне підвищення через акцизи на наступний рік на паливо від 1 до 2 гривень», — розповів член фінансового комітету парламенту.

Нагадаємо, Україна планує 2026 року збільшити акциз на пальне до 18%, а на тютюн — майже на 5% у межах євроінтеграційних зобов’язань. Додатково Леонов у вересні інформував про розробку законопроєктів щодо акцизу на солодкі напої та оподаткування операцій на електронних платформах («закон про OLX»).

Зауважимо, що напередодні комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №14025, відомий як «податок на OLX», що запроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи на цифрових платформах. Очікується, що це принесе до держбюджету близько 14 млрд грн. Ключові правки передбачають податкову пільгу до 2000 євро та набуття чинності закону лише після приєднання Податкової служби до міжнародної угоди.