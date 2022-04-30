В Україні арештовано активи російського олігарха Фрідмана на суму майже пів мільярда гривень

В Україні арештовано активи російського олігарха Фрідмана на суму майже пів мільярда гривень

Арешт накладено на активи кіпрських компаній, які зберігалися на рахунках в “Альфа-банку”.

В Україні суд заарештував активи компаній російського підприємця Михайла Фрідмана, проти якого через розв’язану Кремлем війну запроваджено санкції ЄС, Великої Британії та Канади.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України, не називаючи прізвища російського мільярдера.

“Накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн. Це кошти, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України. Бенефіціарними власниками цієї банківської установи є бізнесмени РФ”, – йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, один із російських олігархів разом із партнерами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належний їм банк, напередодні та після початку війни РФ проти України намагалися легалізувати та вивести з України 1,1 млрд грн. Для цього вони організували фіктивні правочини та фінансові операції. Частину коштів вдалося вивести з України, на решту — було накладено арешт.

Серед українських банків лише “Альфа-банк Україна” належить до десятки найбільших та має російських власників. Через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Петро Авен (12,4%) та Михайло Фрідман (32,86%).

Досудове розслідування у справі про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, вчинене посадовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, російський олігарх Михайло Фрідман скаржиться на те, що через санкції у нього заморожено рахунки і він не може сплатити навіть прибирання.

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