В Україні безробітних залучатимуть до "Армії відновлення": скільки платитимуть та якою буде робота

В Україні безробітних залучатимуть до суспільно-корисних робіт. Йдеться про облаштування оборонних споруд чи усунення наслідків техногенних катастроф.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки України.

Міністерка економіки України Юлія Свиденко наголосила, що через війну в Україні рівень безробіття може зрости до 30%, а тому уряд пропонує створити "Армію відновлення України", до діяльності якої залучатимуть безробітних. Люди зможуть виконувати суспільно-корисні роботи, які мають оборонний характер. Платитимуть за це мінімальну зарплату - 6 700 грн.

Безробітні можуть залучатися до таких видів робіт:

облаштування та укріплення блокпостів, вирубання дерев для формування окопів;

заготівля дров для військових та населення;

розбирання завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених внаслідок бойових дій;

укріплення дамб;

розчищення автомобільних доріг від завалів;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Такі суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. У Сумській області на такі роботи працевлаштовано майже 400 безробітних. В Чернігівській області - 78 безробітних.

Економіка України через війну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС щомісяця протягом війни виділятиме Україні до 1,5 млрд євро для фінансування дефіциту держбюджету.

Президент України Володимир Зеленський назвав дві ключові фінансові потреби держави. Йдеться про необхідні 38 млрд дол. для покриття дефіциту держбюджету 2023 року: зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, пенсії. А також – верифіковані Світовим банком 17 млрд дол., потрібні для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA.

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