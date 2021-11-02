В Україні безробітним видаватимуть до 100 тис. на власний бізнес: хто може отримати допомогу

В Україні безробітним видаватимуть до 100 тис. на власний бізнес: хто може отримати допомогу

На реалізацію цієї програми в проєкті держбюджету на наступний рік передбачено близько 100 млн. грн.

Від початку 2022 року держава надаватиме безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на відкриття власного бізнесу.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

На реалізацію цієї програми в проєкті держбюджету на наступний рік передбачено близько 100 млн. грн. За словами Лазебної, програма допоможе створити близько 2-3 тисяч нових малих підприємств вже у перший рік.

Умови програми

Державна допомога на започаткування власного бізнесу є безвідсотковою та складатиме до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн). Ці кошти надаються у безготівковій формі. Їх можна використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути. Але сума, що повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску.

Повертати кошти державі не потрібно, якщо:

сплачені податки перевищили суму допомоги;

підприємець працевлаштує у перший рік своєї роботи ще двох безробітних членів малозабезпечених сімей за направленням Центру зайнятості.

Хто може отримати кошти

Кошти отримають українці, які зареєстровані як безробітні та отримують соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям.

Як узяти участь

Щоб отримати фінансову допомогу на започаткування власного бізнесу, малозабезпеченим потрібно звернутись із заявою до Центру зайнятості за місцем проживання. До Центру зайнятості необхідно подати:

довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості;

про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, бізнес-план майбутньої справи.

Розробити бізнес-план допоможуть працівники Центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання.

Після розгляду бізнес-плану та позитивного рішення регіональної комісії учасник програми має:

протягом 30 днів зареєструвати ФОП або юридичну особу;

або юридичну особу; укласти угоду про надання фінансової допомоги з регіональним Центром зайнятості та Центром зайнятості за місцем проживання.

Щоб отримати кошти, треба надати Центру зайнятості рахунок і договір, укладений між учасником програми та постачальником обладнання й матеріалів. Регіональний Центр зайнятості на основі цих документів оплачує витрати.

Раніше стало відомо, скільки українських роботодавців планують підвищити працівникам зарплату.

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