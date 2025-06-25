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ТСН у соціальних мережах

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В Україні буде запроваджена європейська система компенсації промислових інвестицій через податки - Кисилевський

Часткова компенсація інвестицій через податки — це механізм, який успішно працює у Європейському Союзі.

В Україні буде запроваджена європейська система компенсації промислових інвестицій через податки - Кисилевський

© ТСН.ua

В Україні буде запроваджена європейська система компенсації промислових інвестицій через податки. Це передбачено законопроектами №13414 та №13415, ініціатором яких став заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Авторами законопроєктів є народні депутати Дмитро Кисилевський, Данило Гетьманцев, Андрій Мотовиловець — загалом 55 депутатів з різних фракцій і груп.

Інвестиційні проекти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:

  • Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

  • Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

  • Витрати на придбання нового обладнання та комплектуючих – згідно УКТЗЕД;

  • Витрати на придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проектів у переробній промисловості буде здійснюватись через такі податки:

  • Податок на прибуток;

  • Імпортний ПДВ на обладнання;

  • Імпортне мито на обладнання;

  • Податок на майно;

  • Земельний податок;

Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проекту:

  • Від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%;

  • Від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%;

  • Від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.

Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових.

"Часткова компенсація інвестицій через податки — це механізм, який успішно працює у Європейському Союзі. Завдяки цьому інструменту країни ЄС переманили до себе чимало українських промислових підприємств, які здійснювали релокацію із зони бойових дій. Настав час впровадити цей стимул і в Україні. Ця ініціатива — продовження реалізації політики "Зроблено в Україні", спрямованої на те, щоб в Україні було вигідно виробляти, інвестувати й експортувати",- відзначив ініціатор законопроекту Дмитро Кисилевський.

Державна економічна політика "Зроблено в Україні" була проголошена Президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона включає програми підтримки бізнесу з фокусом на переробну промисловість. Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів "5-7-9", грантів до 8 млн. грн. на переробку, розвиваються індустріальні парки, надається підтримка проектам зі значними інвестиціями (від 12 млн. євро), запроваджено страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
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