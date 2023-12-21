В Україні будуть ризики фінансування бюджетних видатків у січні-лютому — міністр Марченко

У січні-лютому 2024 року в Україні виникнуть ризики фінансування видатків державного бюджету, оскільки допомога від західних партнерів є недостатньою.

Про це в четвер, 21 грудня, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час огляду макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічних стратегій, передає “Інтерфакс-Україна”.

“На жаль, у січні-лютому рішень, які ухвалені партнерами, недостатньо [для фінансування потреб бюджету], щоб ми самостійно могли впоратися. Тому в нас наразі працює механізм плану Б", - сказав він.

За словами міністра, у його відомстві заплановані заходи, спрямовані на те, щоб залучити доступні внутрішні ресурси найближчим часом, зокрема авансову сплату дивідендів держкомпаній, а також збільшення обсягу запозичень на внутрішньому ринку.

"Ситуація не критична, але є розуміння того, що в цей період нам потрібно максимально покладатися на внутрішній ресурс", - зазначив очільник Міністерства фінансів, додавши, що його відомство тісно співпрацює для вирішення цього завдання з Національним банком.

Сергій Марченко наголосив, що найбільша невизначеність пов’язана із видатками на сектор безпеки та оборони.

“Ми не можемо знати наперед, у який момент там чогось не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Дефіцит бюджету становить 1 571,5 млрд гривень і повинен покриватися коштом допомоги, яку Україні надають західні партнери.

Читайте також: