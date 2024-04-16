В Україні частина пенсіонерів можуть отримати додаткові виплати: що для цього потрібно

В Україні подовжили програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій ще на 3 місяці.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Допомогу можуть отримати пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Для цього вони мають відповідати таким вимогам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн

проживають на територіях активних або можливих бойових дій

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ВПП ООН на суму, що дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.

Відповідна програма підтримки пенсіонерів діє в Україні від серпня 2023 року.

Додамо, Україна продовжить виплачувати фінансову допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), незважаючи на відсутність фінансової допомоги від країн Заходу.

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