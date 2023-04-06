В Україні частина пенсіонерів отримають по 16 000 грн: приймання заяв призупинено

Про продовження проєкту буде повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.

В Україні 4 квітня завершився другий етап проєкту з фінансової підтримки пенсіонерів-ветеранів, які мають інвалідність І-ІІ групи. Такі особи отримають виплати по 16 тис. грн від Червоного Хреста України.

Про це повідомили в Мінветеранів.

Там зазначили, що отримали 15 тис. заяв на виплату грошової допомоги.

"Заявники, які пройдуть верифікацію, отримають одним платежем кошти на вказаний банківський рахунок у розмірі 4000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися впродовж чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги", – пояснили в міністерстві.



Водночас там попередили, що надалі можливість подавання заяв в електронній формі тимчасово припиняється, щоб завершити процес виплати грошей на банківські картки заявникам та вдосконалити технічні процеси. У Мінветеранів пояснили, що вибудовують простий, доступний і прозорий сервіс.



Про продовження проєкту буде повідомлено на інформаційних ресурсах відомства.

Нагадаємо, спільний проєкт Мінветеранів та Червоного Хреста України щодо підтримки ветеранів війни стартував 16 лютого 2023 року. Щоб отримати 16 тис. грн допомоги, треба було подати заяву та наголошувалося на обов’язковій наявності електронного підпису.

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