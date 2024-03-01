В Україні частині переселенців скасували виплати: кого торкнуться зміни від 1 березня

В Україні від 1 березня 2024 року частина переселенців (ВПО) втратить право на виплати від держави. Так, грошову допомогу надаватимуть лише певним категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Наприкінці січня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову.

Про це пише "Радіо Свобода".

До липня 2023 року допомогу ВПО призначали безстроково та виплачували навіть тим, хто виїхав жити за кордон або повернувся до своїх домівок на тимчасово окупованих територіях.

Потім уряд почав міняти правила надання допомоги переселенцям. Він визначив, що грошову підтримку отримуватимуть лише ті, хто відповідатиме певним критеріям майнового стану та звернувся по допомогу після 1 серпня 2023-го. Тобто переселенці "першої хвилі" та ті, хто виїхав під час повномасштабного вторгнення, але до серпня 2023-го, тепер кошти на проживання не отримуватимуть – за винятком найбільш вразливих категорій громадян.

"Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їхнього зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, щоб адаптуватися", – пояснила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

За даними Міністерства соціальної політики, зараз допомогу з бюджету отримують 2,6 мільйона переселенців (з 5-ти мільйонів людей, які взагалі мають цей статус). З них працездатного віку – майже 1,3 мільйона осіб. Проте, лише близько 40% з них наразі працюють.

Від 1 березня 2024 року допомога на проживання буде автоматично призначена на шість місяців найбільш вразливим категоріям переселенців – які не мають змоги працювати:

пенсіонерам, у яких станом на 01.01.2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;

людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Розмір виплат залишається без змін: по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю і по 2 тисячі – всім іншим.

Хто з ВПО, які звернулися за допомогою від серпня 2023 року, отримає виплату:

У людей цієї групи перевірятимуть майновий та соціальний стан: допомогу отримають не всі, а лише ті, хто підійде під нові критерії. Їм потрібно подати заяву про призначення виплат до ЦНАПу або до управління соцзахисту. До заяви треба додати документи, що підтверджують один з цих статусів:

сім’ї ВПО, які перемістилися (або повторно перемістилися) з 1 січня 2022 року та мають дохід нижче 9 444 гривень на одну особу;

родини з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій;

родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн або змішаному;

родини, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною (за окремим переліком);

малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

У міністерстві соціальної політики наголошують: усі працездатні члени родини, крім того, хто наглядає за дітьми або немічними, мають або працювати, або протягом місяця з дня призначення допомоги стати на облік в службі зайнятості. Якщо цього не зробити, допомогу буде припинено усій сім’ї.

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Хто з переселенців залишиться без фінансової допомоги

При поданні документів на виплати державні органи перевірятимуть майновий стан переселенців. І в допомозі буде відмовлено тим родинам, в яких протягом трьох місяців перед зверненням хоча б хтось вчинив певні дії або відповідає таким критеріям:

придбав автомобіль молодше п’ятирічного віку;

одноразово оплатив роботи чи послуги на суму понад 100 тисяч гривень;

придбав нерухомість, земельну ділянку, товари довгострокового вжитку, іноземну валюту або банківські метали, цінні папери - на суму понад 100 тисяч гривень;

має на депозитному рахунку кошти чи облігації внутрішньої державної позики на загальну суму більше 100 тисяч гривень;

має у власності придатне до проживання житло площею не менше 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї на території, де не ведуться бойові дії і яка не є тимчасово окупованою;

придбав житло за рахунок грошової компенсації з державного чи місцевого бюджету;

після переїзду перебуває на повному державному утриманні або в місцях позбавлення волі.

Також допомогу не призначать тим, хто на момент звернення перебував за кордоном більше 30 днів поспіль або 60 днів сукупно протягом шести місяців – крім службових відряджень, оздоровлення та лікування. А також – засудженим за колабораціонізм чи оголошеним у розшук.

Не отримуватимуть після 1 березня допомогу й ті, хто повернувся у своє житло, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.

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