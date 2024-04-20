В Україні частину доларів не приймуть в обмінниках і банках: що робити з пошкодженими купюрами

Справжність купюр перевірятимуть за допомогою лічильників та детекторів валют.

В Україні банки та обмінники не приймають не приймають частину доларів для обміну. Водночас таку валюту приймуть на інкасо (тобто відправлять в іноземний банк для обміну) зі сплатою комісії. Розмір комісії складає близько 15-30% від номіналу.

Про це розповідають в НБУ.

Зокрема, не приймають в обмін такі купюри:

порвані/різані;

обпалені/трухлі/гнилі;

мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;

мають зміни первісного кольору паперу або зображень;

мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

раніше були вилучені іноземною державою з обігу.

У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо, а всі решта, навіть зім’яті, трішки забруднені або потерті, – повинні прийматися до обміну.

"Пам’ятайте, банкам та небанківським фінустановам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску дійсних та справжніх банкнот іноземної валюти", – зазначили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України скасував незначне зношення банкнот іноземних валют. Справжність купюр перевірятимуть за допомогою лічильників та детекторів валют.

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