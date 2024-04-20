В Україні частину доларів не приймуть в обмінниках і банках: що робити з пошкодженими купюрами

Справжність купюр перевірятимуть за допомогою лічильників та детекторів валют.
В Україні банки та обмінники не приймають не приймають частину доларів для обміну. Водночас таку валюту приймуть на інкасо (тобто відправлять в іноземний банк для обміну) зі сплатою комісії. Розмір комісії складає близько 15-30% від номіналу.
Про це розповідають в НБУ.
Зокрема, не приймають в обмін такі купюри:
- порвані/різані;
- обпалені/трухлі/гнилі;
- мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;
- мають зміни первісного кольору паперу або зображень;
- мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).
- раніше були вилучені іноземною державою з обігу.
У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо, а всі решта, навіть зім’яті, трішки забруднені або потерті, – повинні прийматися до обміну.
"Пам’ятайте, банкам та небанківським фінустановам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску дійсних та справжніх банкнот іноземної валюти", – зазначили в НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України скасував незначне зношення банкнот іноземних валют. Справжність купюр перевірятимуть за допомогою лічильників та детекторів валют.
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