Гроші
186
1 хв

В Україні четвертий тиждень поспіль дорожчають популярні овочі

Через похолодання пропозиція огірків упала вп’ятеро, а вартість злетіла на 66%.

Світлана Несчетна
Огірки

Огірки / © www.freepik.com/free-photo

Прохолодна погода, що встановилася на більшій частині території України, спровокувала суттєве скорочення обсягів пропозиції огірків на ринку, і, як наслідок, подальше стрімке зростання цін у цьому сегменті.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Також підтримує ціни відсутність конкуренції з боку імпорту та дуже високий попит місцевих гуртових компаній та роздрібних мереж.

За даними щоденного моніторингу проєкту, цього тижня вибірки огірка у місцевих теплицях знизилися приблизно вп’ятеро порівняно з минулим тижнем. І на сьогодні виробники ведуть реалізацію цієї продукції переважно дрібним гуртом через дефіцит овочів на ринку. У середньому, за тиждень ціни на цю продукцію зросли на 66%, і сьогодні вона надходить у продаж у діапазоні 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг).

Така ситуація на українському ринку огірка, на думку експертів, може призвести до того, що імпортери почнуть постачання цієї продукції із зовнішнього ринку вже наступного тижня. У такому разі ціна на огірок із місцевих тепличних комбінатів може призупинити зростання під тиском дешевшої імпортної продукції.

Варто зазначити, що на сьогодні вартість у цьому сегменті на внутрішньому ринку вже в середньому на 27% вища, ніж в аналогічний період торік.

Раніше ми повідомляли, що ціни на каву досягли нового історичного максимуму.

