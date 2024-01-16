В Україні ціни на буряки вже вищі за торішні й продовжують зростати

В Україні продовжують зростати ціни на буряки, хоча вони й так вже вищі за торішні.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Від початку поточного тижня українські фермери почали активно підвищувати відпускні ціни на буряки Це пояснюється доволі активним попитом і нижчим порівняно з минулим роком урожаєм буряків у поточному сезоні в більшості господарств країни", – повідомляють аналітики.

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Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, багато українських фермерів наразі фактично тимчасово зупинили продажі буряків в очікуванні подальшого зростання цін. Більшість із виробників планують почати реалізацію цієї продукції не раніше початку лютого.

На сьогодні ж ціни на буряки на ринку України вже зросли до 12-16 грн/кг ($0,32-0,42/кг), що в середньому на 33% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основною причиною такого помітного подорожчання є істотне скорочення пропозиції столових буряків на українському ринку. Більшість українських господарств не мають у розпорядженні обладнаних сховищ, а запаси в необладнаних складах на цей час вже порядком виснажені. Водночас торговельна активність у цьому сегменті доволі висока, що також підстьобує цінове зростання.

Зазначимо, що внаслідок подорожчання сьогодні ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 74% вищі, ніж в аналогічний торішній період.

Нагадаємо, Україна почала імпортувати картоплю з Польщі, Литви та Латвії. Зазначається, що ціни на овоч, які на початку 2024 року підскочили до 15-20 гривень за кілограм, зростатимуть і надалі.

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