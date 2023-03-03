В Україні ціни на цибулю повзуть догори: вартість овоча досягла нового рекорду

На українських ринках та в магазинах зберігається тенденція зростання вартості ріпчастої цибулі. Так, ціни на овоч вже у межах 42-47 гривень за кілограм - на 18% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зокрема, рекордна вартість цибулі зумовлена скороченням запасів овочів у місцевих господарствах, а також стабільно високим попитом. Крім того, не дає зменшитися ціні скорочення пропозиції на ринку. Адже багато великих господарств уже фактично завершили продажі ріпчастої цибулі.

Експерти наголошують, що наразі ціна на цибулю в Україні в середньому вже в чотири рази вища, ніж у перший тиждень березня 2022-го. Щобільше - нинішня вартість - є рекордний показником за всю історію незалежності.

Втім, учасники ринку зауважують, що тенденція до здорожчання продукції збережеться й надалі. Своєю чергою, цін на цибулю буде прискорюватися залежно від того, як будуть скорочуватися запаси у сховищах господарств.

Нагадаємо, голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук назвав декілька об’єктивних причин, які можуть 2023 року призвести до здорожчання хліба, овочів та фруктів. За його словами, цього року через окупацію частини української території може бути зменшена посівна площа земель, на яких традиційно вирощують зерно.

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