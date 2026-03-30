В Україні дешевшають овочі з олів’є-набору: як змінилися ціни
Сезонні коливання цін на овочі в Україні тривають: коренеплоди втрачають у вартості, а теплична продукція дорожчає.
В Україні зафіксовано чергову хвилю зниження цін на базові овочі, зокрема картоплю та цибулю. Проте сезонні томати, перець та деяка зелень продовжують стрімко дорожчати.
Про це свідчить інформація від East Fruit.
В Україні спостерігається нова хвиля зниження відпускних цін на ріпчасту цибулю, яка й без того залишається доступною. Уже третій тиждень поспіль дешевшають також столовий буряк і картопля. Водночас морква, навпаки, дещо додала в ціні.
Підвищений попит сприяв подорожчанню помідорів і солодкого перцю, тоді як огірки почали дешевшати через зростання пропозиції. Другий тиждень поспіль дорожчає цвітна капуста, а також зросли ціни на пекінську та червонокачанну. Серед зелені спостерігається різноспрямована динаміка: петрушка подешевшала, кріп — подорожчав, а ціни на зелену цибулю стали більш нестабільними.
У фруктовому сегменті ситуація загалом стабільна: більшість позицій утримують рівень попереднього тижня. Винятком стала лише садова полуниця, яка продовжує дорожчати.
Ціни на овочі в Україні — зміни за тиждень
У цій категорії фіксується змішана тенденція: основні коренеплоди дешевшають, тоді як сезонні овочі дорожчають.
Картопля подешевшала з 6 — 12 грн до 5 — 11 грн за кілограм.
Морква навпаки зросла в ціні: нижня межа піднялася до 8 — 13 грн.
Буряк і ріпчаста цибуля знизилися в ціні в середньому приблизно на 1 грн.
Капуста білокачанна залишилася стабільною (8 — 10 грн), тоді як пекінська (25 — 35 грн), червонокачанна (20 — 25 грн) і цвітна (170 — 185 грн) подорожчали.
Помідори зросли до 160 — 170 грн за кг, а солодкий перець — до 250 — 270 грн (раніше 200 — 260 грн).
Огірки дещо подешевшали: верхня межа впала, і діапазон скоротився до 140 — 220 грн.
Фрукти та ягоди
Цей сегмент залишається найстабільнішим — більшість цін не зазнали змін.
Без суттєвих коливань залишилися: яблука (25 — 45 грн), груші та апельсини (55 — 120 грн), лимони (110 — 130 грн), банани (70 — 75 грн), ківі (110 — 120 грн), авокадо (80 — 130 грн).
Суниця садова подорожчала і наразі коштує 190 — 210 грн за кг.
Зелень і салати
Саме тут зафіксовано найбільші коливання цін.
Кріп подорожчав і утримується на рівні 525 — 535 грн.
Петрушка істотно здешевшала — до 390 — 410 грн (було 490 — 510 грн).
Зелена цибуля демонструє ширший ціновий діапазон — 200 — 280 грн.
Салат також подорожчав: мінімальна ціна зросла зі 160 до 180 грн.
До слова, війна з Іраном та загострення у Перській затоці спровокували стрибок світових цін на пальне й добрива, що безпосередньо вдарило по українських супермаркетах. Нинішня посівна коштує аграріям вдвічі дорожче: лише витрати на дизель зросли з 4 до 8 тис. грн на гектар, а міндобрива додали в ціні близько 30%. Ситуацію ускладнюють наслідки сніжної зими, через які доводиться пересівати вимерзлий ріпак та горох, а також гострий дефіцит кадрів через мобілізацію.
Окрім зернових, під загрозою здорожчання опинилися овочі з теплиць, м’ясо та молочка, оскільки ферми й птахофабрики щодня використовують дорогу електрику та генератори. Додатковим фактором тиску на ціни є нестабільний курс валют. Кінцеві цінники на врожай 2026 року залежатимуть від тривалості конфлікту на Близькому Сході та обсягів західної фінансової допомоги.