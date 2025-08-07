ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

В Україні дешевшає популярний салатний овоч

Ціна на тепличні помідори знизилася на 12% за тиждень.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Огірки та помідори

Огірки та помідори / © Pexels

Цього тижня зафіксовано чергове зниження цін на українському ринку тепличних помідорів

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Сприятлива погода в більшості регіонів дала змогу відновити активний збір урожаю як у теплицях, так і на відкритих полях. Водночас обсяги пропозиції зростають, що лише посилює тиск на ринок — особливо з урахуванням того, що попит, за словами фермерів, залишається млявим.

На сьогодні вартість якісних помідорів коливається в межах 40-55 грн за кілограм, що на 12% менше, ніж наприкінці минулого тижня.

Проблеми зі збутом продукції з відкритого ґрунту виробники та оптові продавці пов’язують із послабленою якістю овочів — спека й посуха сильно вдарили по рослинах. Через це на плодах з’являються опіки та тріщини, що негативно впливає на зовнішній вигляд і товарність помідорів.

Водночас, попри актуальне зниження вартості, тепличні помідори досі залишаються значно дорожчими, ніж торік: ціна зросла на 69% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Причину такого стрибка виробники вбачають у скороченні обсягів вирощування в країні.

Нагадаємо, на початку цього тижня в Україні здорожчали тепличні огірки: комбінати пропонують їх за 30-50 грн/кг. Це в середньому на 16% вище, ніж попереднього тижня.

Зауважимо, за даними Нацбанку, ціни на продукти в Україні стрімко зростають і вже наближаються до рівня Євросоюзу. У низці категорій харчів вартість в Україні вже перевищила ціни в таких країнах, як Румунія, Словаччина та Туреччина. Зокрема, вершкове масло на українських полицях на 20-25% дорожче, ніж у Польщі.

