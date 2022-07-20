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В Україні дешевшають морква та буряк нового врожаю: які ціни

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В Україні дешевшають морква та буряк нового врожаю: які ціни

Фото: pixabay.com

Основною причиною негативного цінового тренду виробники вважають помітне збільшення пропозиції моркви та буряків на ринку.

На ринках Україні стрімко дешевшають морква та буряк врожаю 2022 року.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Так, наразі моркву виробники відвантажують по 20-25 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше. Ціна на буряк за тиждень знизилася в середньому на 25% і сьогодні його пропонують до продажу по 18-23 грн/кг.

Попри те, що ціни на коренеплоди в Україні знижуються другий тиждень поспіль, вони ще значно вищі за рівень минулого року. Зокрема, у другій половині липня 2021 року морква на українському ринку коштувала в середньому у 1,5 рази дешевше. Ціна на буряки в зазначений період була в середньому в 1,6 рази нижчою, ніж сьогодні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що В Україні зросла вартість яєць і надалі ця тенденція буде зберігатися.

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