В Україні дешевшають морква та буряк нового врожаю: які ціни

На ринках Україні стрімко дешевшають морква та буряк врожаю 2022 року.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Так, наразі моркву виробники відвантажують по 20-25 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше. Ціна на буряк за тиждень знизилася в середньому на 25% і сьогодні його пропонують до продажу по 18-23 грн/кг.

Також читайте Економіст прогнозує відмову Нацбанку від фіксованого курсу: що буде з доларом та цінами в Україні

Попри те, що ціни на коренеплоди в Україні знижуються другий тиждень поспіль, вони ще значно вищі за рівень минулого року. Зокрема, у другій половині липня 2021 року морква на українському ринку коштувала в середньому у 1,5 рази дешевше. Ціна на буряки в зазначений період була в середньому в 1,6 рази нижчою, ніж сьогодні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що В Україні зросла вартість яєць і надалі ця тенденція буде зберігатися.

Читайте також: