В Україні для військових з 1 лютого зміниться порядок виплат 30 тисяч гривень

Для тих, хто воює на передньому краї, будуть збережені бойові виплати у 100 тис. грн.

В Україні від 1 лютого скасують додаткову місячну виплату у 30 тис. грн для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни. Водночас військовим обіцяють підняти зарплату.

Про це йдеться у спільній заяві Сил безпеки та оборони України, опублікованій на сайті Міноборони.

Там пояснили, що відтепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

"Наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти ­– виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються", – зазначається в заяві.

Зміни щодо виплат 30 тис. грн торкнуться винятково:

військових та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України,

строковиків і курсантів ВВНЗ,

офіцерів управлінь і штабів,

а також деяких інших категорій.

Водночас у заяві повідомляється, що військовослужбовцям збільшать розмір місячної зарплати так, щоб мінімальний рівень для ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ становив не менше ніж 20 100 грн; для членів рядового і начальницького складу ДСНС та Нацполіції – на рівні не менше ніж 17 тис. грн.

Рішення про зміни у виплатах 30 тис. грн у Силах безпеки та оборони пояснили необхідністю оптимізувати видатки Держбюджету та встановити справедливу фінансову нагороду для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі в боях.

"Для прикладу: станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати – 30 тисяч гривень", – йдеться в заяві.

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