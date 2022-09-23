В Україні до кінця року здорожчає молочна продукція: чи суттєво зміняться ціни

В Україні до кінця року очікується зростання цін на молочну продукцію орієнтовно на 10%.

Про це в ефірі телемарафону повідомила генеральна директорка Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк

Так, за її словами, близько половини інгредієнтів, які використовуються при виготовленні молочної продукції на сьогоднішній день, імпортні, починаючи від упаковки та закінчуючи фруктовими наповнювачами чи заквасками. Саме тому, пояснює експертка, ми вже спостерігали зростання вартості молочної продукції на поличках на 20-25%.

"Маємо констатувати, що найближчим часом, до кінця року, ми ще будемо бачити зростання цін орієнтовно на 10%. Ми сподіваємося, що вищого зростання не буде", - сказала Лавренюк та додала, що якщо гривня буде продовжувати просідати, то цінники можуть ще додатково зрости. Проте, за її словами, поки що таких передумов немає.

Нагадаємо, раніше Державна служба статистики оприлюднила дані про ціни на товари і послуги в серпні. Зазначається, що на українських ринках і в магазинах найбільше додали в ціні яйця, цукор, сало та м'ясо. Водночас буряк, картопля та морква навпаки подешевшали.

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