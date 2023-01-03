В Україні до кінця війни скасовані аукціони у Prozorro: яка причина

Разом з тим була скасована локалізація при закупівлях на потреби ЗСУ.

Кабмін своєю постановою скасував аукціони у системі Prozorro до кінця дії воєнного стану. Причина – відсутність доступу до системи всіх учасників торгів через відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на урядову постанову №1495 від 30 грудня.

Так, аукціони у Prozorro не проводитимуться на період дії воєнного стану та протягом ще 90 днів з моменту його припинення.

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"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції", – цитує пресслужба віцепрем’єрку ­– міністерку економіки Юлію Свириденко.

Вона пояснила, що в умовах відключення світла не всі учасники мали рівну можливість торгуватися в аукціоні. А торги на аукціоні – ключовий принцип публічних закупівель. Водночас Свириденко запевнила, що аукціони будуть повернені, тільки-но "ситуація стабілізується".

Додамо, що постановою №1495 також була скасована локалізація при закупівлях на потреби ЗСУ. Це означає, що пікапи, вантажівки, "швидкі" тощо можна купувати на потреби армії без вимог локалізації.

Повідомляється, що Мінекономіки проаналізує наслідки скасування аукціонів на різні категорії закупівель. За результатами аналізу можуть бути запроваджені постійні зміни до процесу публічних закупівель. Зокрема, йдеться про обов’язковість аукціонів для складних предметів закупівлі, наприклад, будівництва.

"На вимогу World Bank Ukraine ми реалізовуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто на рішення замовника. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель", – розповіла Свириденко.

Нагадаємо, 1 січня український прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що економіка держави адаптувалася до умов воєнного часу і по кожному напрямку досягнуто конкретних результатів, які повинні наблизити перемогу.

Додамо, що Мінекономіки передбачає зростання ВВП 2023 року на рівні 3,2%, як і було закладено до держбюджету.

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