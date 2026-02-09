В Україні дорожчають овочі та фрукти: причини подорожчання та прогноз цін

Фрукти / © iStock

На полицях українських магазинів останнім часом зросли ціни на низку продуктів, зокрема овочі та фрукти.

Про це свідчать дані аналітичного порталу EastFruit.

Зростання цін на овочі

Минулого тижня українці помітили подорожчання огірків — їхня ціна зросла з 120–130 грн/кг до 140–170 грн/кг. Також здорожчала пекінська капуста — 25–30 грн/кг проти попередніх 22–25 грн/кг. Ціна на броколі змінилася з 190–210 грн/кг до 160–170 грн/кг.

Динаміка цін на продукти в Україні. / © east-fruit.com

Солодкий перець подорожчав із 145–160 грн/кг до 180–200 грн/кг, а гострий перець — з 100–180 грн/кг до 190–210 грн/кг.

Серед борщового набору овочів істотно зросла ціна на буряк — до 7–10 грн/кг (раніше 7–9 грн/кг), а зелена цибуля здорожчала до 340–360 грн/кг, тоді як раніше коштувала близько 250–350 грн/кг.

Подорожчання фруктів

Серед фруктів найбільше зросли ціни на яблука — 30–45 грн/кг проти попередніх 15–35 грн/кг. Водночас виноград здешевшав і тепер коштує 60–170 грн/кг (раніше 140–180 грн/кг).

Причини зростання цін

Експерти пояснюють подорожчання овочів високим попитом і обмеженою пропозицією. Раніше зростання цін на тепличні огірки вже фіксувалося через дефіцит місцевої продукції.

Наразі більшу частину ринку тепличних овочів формують імпортні огірки з Туреччини — традиційного постачальника овочів для України у зимовий період. Лише деякі українські тепличні комбінати продовжують реалізацію власної продукції на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, в Україні вчергове здорожчали тепличні огірки. За останній тиждень цей популярний тепличний овоч додав у ціні в середньому 12% через активізацію попиту на тлі обмеженої пропозиції. Наразі оптові ціни на цю продукцію вже досягли діапазону 135–165 гривень за кілограм, що суттєво б’є по гаманцях споживачів.